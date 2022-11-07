Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zam gelişmeleri milyonlarca çalışanın gündeminde bulunuyor. Yeni yıla adım adım yaklaşırken gözler yeni asgari ücret tutarına çevrildi. Yaz ayında yapılan ara zaman sonrasında asgari ücret 5500 TL olmuştu. Yeni asgari ücret tutarı merak edilmeye başlandı. Peki brüt ve net yeni asgari ücret ne kadar olacak 2023, asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücret yeni yıl zam oranı açıklandı mı? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Asgari ücret hakkında Aralıkayında verilecek yeni kararı bekliyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuyla ilgili askeri ücretlileri yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net asgari ücret kaç TL yapılacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Kasım ayının ortasına yaklaşırken asgari ücret gelişmeleri merak konusu oldu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, açıklama yaptı. Kurtulmuş, "İnşallah asgari ücrette vatandaşımızı mutlu edecek, alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak." dedi.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

Asgari ücret için çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından devam ederken, 2023 asgari ücret zammı ile ilgili asıl çalışma aralık ayında başlayacak. İşveren, işçi ve hükümet tarafından 15 üyelik Asgari Ücret Komisyonu her üç taraf ile de görüşmeler gerçekleştirerek karşılıklı talepleri değerlendirecek. Yapılan görüşmelerin ardından net bir tarih bulunmasa bile asgari ücret zammının en geç yılbaşına yakın açıklanması bekleniyor

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum." ifadelerini kullandı.