Asgari ücret ne kadar oldu SON DAKİKA! Asgari ücret toplantısı bugün saat kaçta, ne zaman? gündeme geliyor. Asgari ücret ne kadar oldu SON DAKİKA! Asgari ücret toplantısı bugün saat kaçta, ne zaman? merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Asgari ücret ne kadar oldu SON DAKİKA! Asgari ücret toplantısı bugün saat kaçta, ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 10.00'da bir araya geldi. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

Geride kalan süre boyunca işçi ve işveren tarafı, henüz rakam telaffuz etmemekle birlikte kamuoyu önünde görüş ve beklentilerini dile getirdi. TÜRK-İŞ heyeti adına konuşan Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak "Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, daha önce yaptığı açıklamada, görüşmelerin hızlı bir şekilde ve üçlü mutabakatla tamamlanmasını istediklerini belirterek, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz." demişti.