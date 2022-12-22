Milyonlarca kişinin heyecanla beklemekte olduğu 2022 yılı asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 22 Aralık tarihinde saat 12:00'da Beştepe külliyesindeki canlı yayında açıklandı. Bu nedenle vatandaşlar tarafından Asgari ücret ne kadar oldu? Sorusu sorgulatılıyor. Peki, Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret kaç TL oldu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan o rakam! SON DAKİKA!

Gerçekleştirilen açıklamanın ardından birçok vatandaş tarafından heyecanla merak edilen ve araştırılan Asgari ücret ne kadar oldu? Sorusu yanıt buldu. Asgari ücret kaç TL oldu? Sorusu son zamanlarda gündemde yer alan sorular arasında bulunuyordu. Peki, Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret kaç TL oldu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan o rakam! SON DAKİKA!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

22 Aralık tarihinde saat 12:00'da Beştepe külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açıklama ile birlikte asgari ücretin 8.500 TL olacağı duyuruldu. Buna göre 2023 yılı için asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi. Ayrıca yapılan açıklamada açıklanan rakamın taraflarca eleştirildiği ve sorun yaşandığı da belirtildi.

ASGARİ ÜCRETTE NET VE BRÜT MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır. Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.