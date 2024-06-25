Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz ayında ara zam olacak mı?

Hükümetin temmuz ayı için sürpriz bir ara zam kararı alacağı ve asgari ücretin 17.002 TL'den 19.552 TL'ye yükseltileceği iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kulislerde hükümetin sürpriz bir şekilde asgari ücrete ara zam kararı verebileceği belirtildi. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz ayında ara zam olacak mı?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Kulislerde asgari ücrete yüzde 15 oranında bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor. Bu iddialar gerçekleşirse temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücret 17.002 TL'den 19.552 TL'ye yükseltilecek.

TEMMUZ AYINDA ARA ZAM OLACAK MI?

Asgari ücrete ara zam kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilebileceği kulislere yansırken bu zam oranının enflasyon ile doğru orantılı olmayacağı vurgulanıyor. 2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 25 oranında enflasyon olması beklenirken asgari ücrete ara zammın bu oranda olmayacağı belirtildi.