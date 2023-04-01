Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada asgari ücrete bir ara zam olacağını belirterek temmuz ayını işaret etti. Birçok kişinin gündeminde bu nedenle yapılacak olan asgari ücret zammı yer alıyor. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz ayında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne? Son dakika! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret zam ne zaman yapılacak?

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En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Seçimlerden önce asgari ücrete ara zam yapılacağı tartışmaları başladı. Yapılan açıklamalar ile birlikte konu hakkında merak edilmekte olan detaylar ve sorular yanıt buldu. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz ayında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı ise çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip koydu. Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak.'' ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından kulislerde ara zamla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı konuşulmaya başlandı. Buna göre kulislerde; ocak ayında yapılan zamla birlikte şu an 8 bin 500 TL olan asgari ücretin, temmuz ayında yapılacak olan ara zamla birlikte 10 bin liraya çıkarılacağı dillendiriliyor.

2022'DE ARA ZAM YAPILDI MI?

Asgari ücrete 2022'yılının Ocak ayında normal zam, temmuz ayında ise ara zam yapılmıştı. Bu ara zammın sebebi olarak enflasyon rakamlarının ani yükselişi gösterilmişti.