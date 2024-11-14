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Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret ne kadar olur? SGK Uzmanı açıkladı!

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Asgari ücretin yeni miktarı merak konusu oldu. Enflasyon oranlarına göre asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminlerde bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, önemli açıklamalarda bulundu. Yeni asgari ücret miktarının ne olacağına dair tahminler ve detaylar haberimizde yer alıyor.

SGK Uzmanı Murat Bal'ın asgari ücret zammı hakkında neler söylediği merak ediliyor. Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammı ile ilgili tahminler devam ediyor. SGK Uzmanı Murat Bal Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'a 2025 yılı için belirlenecek yeni asgari ücret ile ilgili tahminlerde bulundu. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret ne kadar olur? SGK Uzmanı açıkladı!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ile ilgili tahminlerini açıklayan Bal, "Gerçekleşen enflasyon üzerinden bir zam yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten bu maaşı eriten 2024 yılındaki enflasyon. Bizi 2025 yılında önümüzdeki yıldaki enflasyon oranı etkilemiyor veya o bizim için hedef gerçekleşmiş bir şey değil. Zammın burada gerçekleşen enflasyon üzerinden yapılması gerekiyor. En azından müzakerelerin bunun üzerinden başlaması gerektiğini şahsım adına düşünüyorum. Asgari ücretin 25 bin TL civarında olması gerektiğini düşünüyorum fakat asgari ücretin 21-22 bin liralar civarında geleceği düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret ne kadar olur? SGK Uzmanı açıkladı!

Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret ne kadar olur? SGK Uzmanı açıkladı!
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