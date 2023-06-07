Seçimler sonrası gözler temmuz ayında açıklanacak asgari ücret zammına çevrilirken, dün yeni kabinenin ilk toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor" açıklamasıyla beklentileri yeniden yükseltti. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılması bekleniyor?

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrete yapılacak zamma çevirdi. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm çalışanların refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirterek temmuz ayı için hazırlıkları olduğunu söylemişti. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılması bekleniyor? İşte Asgari ücret zammı hakkında merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." Dedi.

Oluşturulan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını dün gerçekleştirirken, görüşme sonrası basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete de zam sinyali verdi. Erdoğan, "Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ'İN HEDEFİ EN AZ 13 BİN 400 TL

Öte yandan Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türk-İş'in asgari ücret hedefinin en az 13 bin 400 TL olduğu konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret Ocak 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.