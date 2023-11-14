2024 yılında asgari ücrete ne kadar zam geleceği ve ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca işçinin yeni maaşını belirleyecek asgari ücret zammı hakkında yeni hesaplamalar yapıldı. Asgari ücret ne kadar olacak 2024 ve asgari ücrete ne zaman zam gelecek merak ediliyor. Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Önümüzdeki ay toplanacak olan komisyon, ay sonuna kadar 4 toplantı yapıp nihai kararını açıklayacak. Asgari ücret ne kadar olacak 2024? Asgari ücret ne zaman belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak 2024 ve asgari ücrete ne zaman zam gelecek merak ediliyor. Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Önümüzdeki ay toplanacak olan komisyon, ay sonuna kadar 4 toplantı yapıp nihai kararını açıklayacak. Milyonların maaş zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 arasında gelmesi bekleniyor. Asgari ücret ne kadar olacak 2024? Yeni asgari ücret ne zaman belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre, pazarlığın yüzde 40 seviyesinden başlaması bekleniyor. Bu oranın refah payı eklenmesiyle yüzde 45 ya da 50'lere kadar çıkması gündemde. Yüzde 40'lık zamma göre asgari ücret 15.963 liraya, yüzde 45'lik zamma göre 16.533 liraya, yüzde 50'lik zamma göre de 17.103 liraya çıkacak.

ASGARİ ÜCRETE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Komisyon, asgari ücret zammını belirlerken enflasyon rakamlarını baz alacak. Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde.

EN AZ YÜZDE 40 ZAM BEKLENİYOR

Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Yüzde 40'lık zamma göre, net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak.

REFAH PAYI İLE ZAM ORANI YÜZDE 50'YE KADAR ÇIKABİLİR

Ancak refah payı ile bu zam oranının yüzde 45 ila 50 arasına çıkarılması da gündemde. Yüzde 45'lik zamma göre ise asgari ücret 16 bin 533 liraya yükselecek. Zam yüzde 50 seviyesine çıkarılırsa yeni asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.