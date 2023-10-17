Asgari ücrete gelecek zam merak edilirken, 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacağı araştırılıyor. Milyonlarca işçinin yeni maaşını belirleyecek asgari ücret zammında yeni hesap yapıldı. Asgari ücret zammı ne zaman olacak ve yeni asgari ücret ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak 2024? Asgari ücrete ne zaman zam gelecek?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024? Asgari ücrete ne zaman zam gelecek?

Asgari ücret ne kadar olacak 2024 ve asgari ücrete ne zaman zam gelecek merak ediliyor. Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyecek asgari ücret zammında yeni tahminler yapılıyor. Asgari ücret ne kadar olacak ve asgari ücret zammı ne zaman yapılacağı gündemden düşmüyor. Asgari ücret ne kadar olacak 2024? Asgari ücrete ne zaman zam gelecek? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024?

2023 yılı asgari ücret ara zammında maaşlara yüzde 34 artış yapılmıştı. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan asgari ücret 11 bin 402 TL'ye çıkmıştı. Brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 TL olmuştu.

Ara zamda enflasyon oranının üzerinde bir zam yapılmıştı. Belirlenen zamma refah payı eklenmişti. Bir önceki yılın ikinci yarısına göre de yüzde 107 oranında artış sağlanmıştı. Asgari ücret desteği ise 500 liraya çıkarılmıştı. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olmuştu. Buna göre temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon ise yüzde 37,76 olarak hesaplandı.

OVP'deki enflasyon tahmini gerçek olursa ve bu oran asgari ücret zammında kullanılırsa yeni yılda işçiler yüzde 37,76 zam alacak. Buna ek olarak maaşa refah payı eklenmesi gündemde.

Çalışanı hükümete ezdirmemek adına adımlar atan hükümetin yeni yılda enflasyon üzerinde zam yapacağı düşünülüyor. Refah payının eklenmesiyle asgari ücrette yüzde 45-50 seviyesinde zam olabilir.

ASGARİ ÜCRETE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

OVP'deki enflasyon tahmini olan yüzde 37,76'ya göre zam yapılırsa asgari ücret 15 bin 707 liraya çıkacak. Bu oranın üzerinde yapılacak zamlarda ise hesap şöyle: