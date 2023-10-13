Asgari ücret ne kadar olacak? 2024 Asgari ücrete kaç TL zam gelecek?

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında detaylar araştırılıyor. Yeni yılda asgari ücretin ne kadar artacağı merak konusu oldu. Peki, Asgari ücrete ne kadar olacak? 2024 Asgari ücrete kaç TL zam gelecek? İşte detaylar...

Asgari ücretin ne kadar zamlanacağı, çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiriyor. Zam miktarı, asgari ücretli çalışanların hayat standartlarını ve işverenlerin maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Peki, Asgari ücrete ne kadar olacak? 2024 Asgari ücrete kaç TL zam gelecek? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni yıl yaklaşırken, emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Her iki grubunda maaş artışlarında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hem OVP'deki enflasyon hedefi hem de TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları yüzde 38-40 arası bir zammı işaret ederken, refah payının eklenerek bu oranın yüzde 50'ye çıkarılması bekleniyor. Yüzde 50'lik zamma göre en düşük emekli maaşı 11.250 liraya, asgari ücret ise 17.103 liraya çıkacak.

MASADA YÜZDE 50'LİK ZAM VAR

Her iki hesaplamaya göre de refah payının eklenmesiyle emekli zammının yüzde 50 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu oranın asgari ücret zammı için de referans alınması gündemde. Yani hem emekli hem de asgari ücrete ocak ayında yüzde 50'lik artış görebiliriz.