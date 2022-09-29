Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında 2023 yılındaki Asgari ücret ile ilgili heyecan yaratan sözler sarf etti. Bunun ardından vatandaşlar, Asgari ücret ne kadar olacak 2023? Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak? Yılbaşından sonra asgari ücretin yeni fiyatı ne kadar olacak, açıklandı mı? Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelir? merak etti. İşte detaylar...

Asgari ücret kaç Lira olacak açıklandı mı? 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ne kadar olacak 2023? Yıllara göre asgari ücret fiyatları! Asgari ücret yeni fiyatı ne zaman açıklanır? Zamlı asgari ücret ne zaman verilecek? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtladığı sorular arasında asgari ücretle ilgili soru da vardı. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak 2023?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023?

Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye yükseltilen asgari ücretin ardından milyonların gözü yılbaşında yapılacak olan zamma çevrilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında heyecan yaratan sözler sarf etti. Gazetecinin "Asgari ücret yılbaşında ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, herhangi bir rakam telaffuz etmezken "Hiç endişeniz olmasın" ifadesini kullandı.

Henüz asgari ücret 2023 yılı için açıklanmadı. Asgari ücret ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güncel açıklamaları şöyle:

"2023'E ÇOK DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE GİRECEĞİZ"

Türkiye'nin 2023'e daha güçlü şekilde gireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamlarında son tespiti aralıkta yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, değerlendirmeleri yapıp yıl sonu itibarıyla adımları atacağız. 2023'e girerken çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz" dedi.

"RAKAM KONUSUNDA ENDİŞE OLMASIN"

Asgari ücret rakamı konusunda endişe olmaması gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa tereddüt etmeden asgari ücreti yükseltirken, yapılan artışın maliyeti işverenin üzerine bırakmadık, onu da biz üzerimize aldık. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için önümüzdeki ay asıl tespiti yapacağız. Rakam konusunda hiç endişe edilmesin" ifadelerini kullandı.