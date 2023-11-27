Asgari ücret pazarlığının başlayacağı tarih netleşti. Komisyon, milyonların maaş zammını belirlemek için ilk toplantısı merakla bekleniyor. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı ne zaman belli olur?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı ne zaman belli olur?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Arama motorlarında ise Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı ne zaman belli olur? soruları aratılıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret pazarlığının başlayacağı tarih netleşti. Komisyon, milyonların maaş zammını belirlemek için ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştirecek. Yeni yılda asgari ücretin yüzde 40 ila 50 arasında zamla 15.962 TL ila 17.103 TL arasında olması bekleniyor.

Yılmaz, "Komisyon 1 Aralık'ta çalışmalarına başlayacak. Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu." dedi.

"TARAFLARIN SÖYLEYECEKLERİNİ GÖRELİM"

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizmayla yürütülüyor. Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıt dışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim."

"7 BİN 500 TL'DEN AZ ALANLARA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Emekli zammıyla ilgili de konuşan Yılmaz, "Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım." ifadelerini kullandı.

"DENGE ÇOK ÖNEMLİ"

Ücret zamlarına ilişkin değerlendirme yapan Yılmaz, "Enflasyonla mücadele, toplumsal fedakarlık da gerektiriyor. Sosyal medya veya başka mecralarda gerçeklerden kopuk algı oluşturulması, kalıcı refah artışı getirmiyor. Denge çok önemli. Belli bir kesime zam yapıp diğerlerine yapılmazsa denge bozuluyor. Adaleti sağlamalı, kaynaklarımızı denge gözeterek kullanmalıyız." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret pazarlığında enflasyon kritik bir öneme sahip. Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 civarında gerçekleşecek. Bu rakama refah payının da eklenmesiyle asgari ücret zammının yüzde 40-50 arasında olması bekleniyor. Bu oranlara göre yeni yılda asgari ücretin 15.962 TL ila 17.103 TL arasında olacağı değerlendiriliyor.