Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret Temmuzda artacak mı? Asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari ücret ara zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. 2023 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret Temmuz'da artacak mı? İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret zammına ilişkin, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamasının ardından asgari ücrete ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret Temmuz'da artacak mı? Asgari ücret kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zamla ilgili, "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır" dedi.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZDA ARTACAK MI?

"Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz" diyen Bilgin, olası zamma ilişkin "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır" ifadelerini kullandı.