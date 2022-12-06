2023 yılına sayılı gün kala yeni asgari ücret vatandaşın gündeminde yer alıyor. Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Yeni asgari ücret zammı yüzde kaç olacak, maaşlar ne kadar artacak? Yıl sonunun gelmesi ile milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtını arıyor. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?

Her yıl Aralık ayında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sendikalarla bir arada yapılan toplantıların sonucunda asgari ücrete yapılacak zammı netleştiriyor. Bu yıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından önce yeni bir anket çalışması yapıldığını duyurdu. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar haberimizde...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Her yıl Aralık ayında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sendikalarla bir arada yapılan toplantıların sonucunda asgari ücrete yapılacak zammı netleştiriyor. Bu yıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından önce yeni bir anket çalışması yapıldığını duyurdu. İşçi, işveren ve kamuoyunun beklentilerini tespit ederek bu beklentilere karşılık verme amacıyla yapılacağı öğrenilen 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek. Çalışmalar sona erdikten sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla bugün bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere 7 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Diğer toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl asgari ücret, 16 Aralık 2021 Perşembe günü yapılan dördüncü ve son toplantının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrete 2022 yılı için yüzde 50,5 oranında zam yapıldı. Ocak ayında yapılan %50,5'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

2022 yılı için yapılacak zammı belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz sene ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştirmiş ve yeni asgari ücret 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu sene ise, 2023 yılı için ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 6-7-8 Aralık tarihleri arasında yapacağı tahmin ediliyor. Ancak 2023 asgari ücretin tam olarak ne zaman belli olacağı bilinmiyor.