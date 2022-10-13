Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşın gündeminde asgari ücret ne kadar olacak? sorusu var. Temmuz ayında asgari ücrete gelen zammın ardından şimdi gözler tekrar asgari ücrette. Vatandaş merakla asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret kaç TL olacak? 2023 Asgari ücret!

Asgari ücret ne kadar olacak 2023? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Asgari ücretli çalışanların merakla araştırdığı sorulardan biri ise asgari ücret zam gelecek mi? sorusu oluyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zammın ardından şimdi tekrar gözler asgari ücret zammında. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret kaç TL olacak? 2023 Asgari ücret!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret hakkında şu açıklamayı yaptı; "Şu an itibariyle inşallah Aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz yapacağız, bunu biz yaparız. Şu an onun hazırlığı içindeyiz"

Bakan Nebati ise asgari ücret hakkında şu sözleri söyledi; "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak."