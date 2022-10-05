Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Son zamanlarda gelen birçok zam haberinin ardından vatandaşlar Asgari ücret ne kadar olacak? Ve Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Sorularını merak etmeye başladı. Yakın zamanda ortaya çıkan Asgari ücret zam konusu ise beklentileri yükseltti. Birçok kişi heyecanla Asgari ücret ne kadar olacak? Sorusunu araştırıyor. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Sorusu, özellikle 2022 yılının sonlarına gelmemiz ile birlikte gündemde sık sık yer alıyor ve Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Soruları ile araştırılıyor. Bu haberimizde Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Sorularını yanıtladık. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Birçok kişi tarafından asgari ücrete yapılacak olan zam için farklı açıklamalar bulunmakta fakat Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, CNN Türk yayınında açıklamalar yaptı. Bayram; "5 bin 500 TL'lik asgari ücretin üstüne en az yüzde 40'lık artış bekliyoruz. 5 bin 500 liralık asgari ücret 7 bin 500 lira seviyesine gelir. Yüzde 35 artış olursa 7 bin 425 seviyesine gelir. Yüzde 30'luk artış olursa 7 bin 100 seviyesine gelir." Açıklamalarında bulundu.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Enflasyondaki artışın insanlarımızın refah seviyelerinde yol açtığı kaybı önlemek için asgari ücreti, memur maaşlarını, emekli maaşlarını, sosyal yardım rakamlarını yılbaşında ciddi oranlarda artırdık. Temmuz ayındaki ilave düzenlemelerle, bu artışları daha da ileriye taşıdık. İnşallah önümüzdeki yılbaşında, tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hep söylediğimiz gibi, hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.