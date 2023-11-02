Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'den yüzde 65'e çıkarırken, bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 olacak. Peki, Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücretin ne kadar olması bekleniyor?

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücretin ne kadar olması bekleniyor?

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Sorusu, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmininin yükselmesi ile birlikte gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor. Milyonların heyecanla beklediği emekli ve asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65'e yükseltti. Peki, Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücretin ne kadar olması bekleniyor?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58'den yüzde 65'e çıkarıldı. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 olacak. Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve emeklilere yapılacak zammın yüzde 45'i bulması bekleniyor.

2024'te her iki gruba da yüzde 45 zam yapılmasıyla maaşlarda ciddi oranda bir yükseliş olacak. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin 875 liraya çıkacak. Asgari ücret ise 11 bin 402 liradan 16 bin 532 liraya yükselecek.