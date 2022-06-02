Asgari ücret müjdesi ne? Erdoğan'ın yeni müjdesi ne? - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında "Gençlerimize, gerek kadınlarımıza, esnafımıza başta devlet bankaları olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" diye konuştu. Erdoğan'ın yeni müjdesi ne? Asgari ücret müjdesi ne?

ASGARİ ÜCRET MÜJDESİ NE?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir" ifadesini kullanırken AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu da "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan ülkenin ekonomik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında "İstihdamı destekleyerek, sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek, çalışan ve üreten herkesin yanında yer alarak enflasyondan kaynaklanan refah kaybını adım adım telafi edecek tedbirleri hayata geçireceğiz. İşçisiyle, işvereniyle, esnafıyla, çiftçisiyle, memuruyla, emeklisiyle her kesimin sıkıntılarına çare olacak paketler hazırlıyor, uygulamaya koyuyoruz. Gerek gençlerimize, gerek kadınlarımıza, esnafımıza başta devlet bankaları olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM MI GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yıl kamu çalışanı, memur ve emekliye olduğu gibi asgari ücrete de temmuz ayında zam gelebileceği şeklinde yorumlandı.

Haberler.com - Gündem