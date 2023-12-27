Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni asgari ücret ne kadar olacağı gündeme geliyor. Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi asgari ücret zammı olacak. Ocak 2024 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacağı merakla bekleniyor. Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yılın son kabine toplantısının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Kabinede memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret de masaya yatırılacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde: