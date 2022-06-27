Yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca asgari ücretlinin beklediği haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması için talimat verdiğini söyledi. Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak 2022? Asgari Ücret Komisyonu hangi gün, saat kaçta toplanacak? Toplantı Haziran'da mı Temmuz'da mı?

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK, HANGİ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası asgari ücrete ara zam için talimat verdiğini söylemesinin ardından harekete geçildi. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak.

ERDOĞAN: İNŞALLAH KISA SÜREDE MÜJDE VERECEĞİZ

Kabine sonrası konuşan Erdoğan, "Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bu hafta içi toplayacak.

TOPLANTI 29 HAZİRAN'DA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine sonrası tarafları telefonla arayarak davet etti. Asgari Ücret Komisyonu 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'de toplanacak.

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