Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılan işçiler, yaşadıkları zorluğu anlattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temsilcileri ekonomik verileri paylaştı. Peki, Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temsilcileri ekonomik verileri paylaştı. İkinci toplantının bitmesinin ardından asgari ücret için bir sayı açıklanmadı. Eğer yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Eğer zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 liraya, yüzde 50 olursa 17 bin 103 liraya çıkacak. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.