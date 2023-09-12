Asgari ücret kalkacak mı? Bir teklif de İlber Ortaylı'dan geldi

Kimi zaman yaptığı sürpriz çıkışlarla adından söz ettiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, şimdi de asgari ücret çıkışıyla adından söz ettirdi. Vatandaşlar ise Asgari ücret kalkacak mı? sorusunu araştırdı.

Enflasyondaki önlenemez artış vatandaşın belini büküyor. Bu anlamda hükümet, ortaya çıkan mağduriyeti minimuma indirmek için gerekli asgari ücret gerek memur maaşı gerekse emeklilere yönelik birtakım düzenlemeleri hayata geçiriyor. İlber Ortaylı'dan gelen asgari ücret açıklamasıyla beraber Asgari ücret kalkacak mı? sorusu gündeme düştü.

ASGARİ ÜCRET KALKACAK MI?

Kimi zaman yaptığı sürpriz çıkışlarla adından söz ettiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, şimdi de asgari ücret çıkışıyla adından söz ettirdi. İstanbul'da hayat şartlarının pahalı olduğuna dikkat çeken Ortalı, "İstanbul'da asgari ücret yasak olmalıdır" dedi.

"ASGARİ ÜCRET İSTANBUL'DA YASAK OLMALI"

Katıldığı bir kanalda soruları yanıtlayan Ortaylı, "İstanbul'da asgari ücret yasak olmalıdır. Asgari ücret vererek geçinen merdiven altı tesislerin de İstanbul'da bulunmaması gerekir. Plastiğin ham maddesini alıyor kapak basıyor. Böyle yerler tabii asgari ücretli hatta daha daha düşük düşük ücretli işçi çalıştırıyor. Bu insanlara çok ehven geliyor. 'Efendim Sanayide işçi bulamayız' diyor. Senin ki sanayici değil ki istismarhane" ifadelerini kullandı.