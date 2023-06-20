Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret rakamıyla ilgili süreç tamamlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün gerçekleşen 3. toplantıda rakam konusunda uzlaştı ve yeni asgari ücreti açıkladı. Peki, Asgari ücret kaç TL oldu 2023? Yeni Asgari ücret kaç bin TL oldu? Asgari ücret 500 doları geçti mi? İşte detaylar...

Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret kaç lira oldu? Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret yılbaşında yeniden zamlanacak mı? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Asgari ücret kaç TL oldu 2023? Yeni Asgari ücret kaç bin TL oldu? Asgari ücret 500 doları geçti mi? İşte bilgiler...

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLDU 2023?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 34 zamla 11.402 TL olduğunu açıkladı.

Komisyon saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan Işıkhan, "Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır. Asgari Ücret brüt 13.414 TL, net asgari ücret tutarı 11.402 TL olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRETTE GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE KAÇ ARTIŞ VAR?

Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 artırmış bulunuyoruz. 2001 yılına göre 61 kat arttı. Reel olarak yüzde 312 artış sağlandı. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz. 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 TL olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır."

ASGARİ ÜCRET 500 DOLARI GEÇTİ Mİ?

Asgari ücret 11.402 TL oldu. Şuanda 500 dolar güncel kura göre 11.784 TL 'dir. Buna göre güncel asgari ücret güncel kura göre 500 doların biraz altında bulunuyor.