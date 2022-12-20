Asgari ücrette 3. toplantı sona erdi. Toplantının ardından vatandaşlar, Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu 2023? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? Yeni yıl asgari ücret açıklandı mı? merak etti. Peki, Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret kaç lira oldu? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücrette sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Peki, Asgari ücret kaç TL oldu 2023? Asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? Yeni yıl asgari ücret açıklandı mı? Ayrıntılar sizlerle...

ASGARİ ÜCRET KOMİSYON TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sona erdi. Görüşme sonrası açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? ASGARİ ÜCRET KAÇ TL?

Asgari ücret henüz netleşmedi. Yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Toplantının ardından açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerini açıkladı. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türk-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Tür-İş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız." ifadelerini kullandı. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.

BAKAN BİLGİN "SALI GÜNÜ UZLAŞMAYA VARACAĞIZ" DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hafta içi yaptığı değerlendirmede, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

ASGARİ ÜCRETE BU YIL KAÇ KEZ ZAM YAPILDI?

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bu yıl ise asgari ücrete yüzde 40 ile 50 arasında zam yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan zam oranı bu yönde. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak.

2022 GÜNCEL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Yeni asgari ücretin ay sonundan önce kararlaştırılması bekleniyor. Kulislerde 8 bin lira ile 8 bin 500 lira arasında çeşitli rakamlar dile getiriliyor.