Temmuz ayında asgari ücretliye yapılacak ara zamla ilgili 3 senaryo üzerinde duruluyor. Konuya ilişkin olarak birçok detay, internet üzerine araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Asgari ücret kaç TL olacak? Temmuz ayında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Sinan Oğan asgari ücret açıklaması ne? Asgari ücret ne kadar olacak?

Ocak ayında 8 bin 507 lira olarak açıklanan asgari ücret, enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle neredeyse kuşa döndü. Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak ek zamma kilitlendi. Asgari ücrete ek zam yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kesinleşti. Peki, Asgari ücret kaç TL olacak? Temmuz ayında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Toplam sigortalarının yüzde 41'i yani 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Bunun yanında asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

İşte zamlı asgari ücret hesapları;

Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 207 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 57 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.