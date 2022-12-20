Asgari ücret zammında sona doğru geliniyor. Milyonlar çıkacak kararı heyecanla beklerken, taraflar üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi. Peki, Asgari ücret kaç para oldu? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? Son Dakika Asgari ücret açıklaması!

Asgari ücret kaç para oldu? Asgari ücret zammında sona doğru geliniyor. Milyonlar çıkacak kararı heyecanla beklerken, taraflar üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi. Peki, Asgari ücret kaç para oldu? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? Son Dakika Asgari ücret açıklaması haberimizde...

ASGARİ ÜCRET KAÇ PARA OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan milyonların beklediği karar çıkmadı. İşçi temsilcisi Türk-İş teklifini 9 bin TL olarak açıklarken, İşveren temsilcisi TİSK bu rakama sıcak bakmadı. Uzlaşma sağlanamaması nedeniyle nihai karar için son toplantı beklenecek.

TÜRK-İŞ: BİZİM TEKLİFİMİZ 9 BİN TL

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." ifadelerini kullandı

TARAFLAR ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde bugünkü toplantıda uzlaşma sağlanacağını söylemişti. Ancak asgari ücretlilerin beklediği haber gelmedi. Masada çetin bir pazarlığa girişen taraflar anlaşma sağlayamadı.

KARAR SON TOPLANTIYA KALDI

Türk-İş pazarlıkta 9 bin TL'yi önerirken, işveren temsilcisi TİSK'in bu rakama sıcak bakmadığı öğrenildi. Uzlaşma sağlanamadığı için nihai karar için son toplantı beklenecek. Taraflar anlaşamasa da son toplantı sonrası kesin karar açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Toplantı sonrası Türk-İş teklifini 9 bin TL olarak açıklarken, bu rakam sonrası uzmanlar da zam için tahminini değiştirdi. Tarafların arada bir rakamla anlaşacağını savunan uzmanların yeni asgari ücret tahmini 8 bin 750 TL oldu.

"ARADA BİR RAKAMLA ANLAŞILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

CNN Türk canlı yayınında asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, "Mutabakat olmadığını farz etmemiz gerekiyor. Ancak TİSK Başkanı hala binadan ayrılmadı. 9 bin TL biraz yüksek geldi, sürpriz oldu. Ne kadar yaparsanız yapın enflasyonu engelleyemiyorsanız bu rakamların hiçbir önemi yok. Satın alma gücü ne kadar artarsa o kadar iyi olacak. Bizim tahminimizle 8 bin lira ile 8 bin 250 lira arasında bir rakam telaffuz ediyorduk. Ben 9 bin TL rakamını düşük ihtimal olarak görüyorum. Eğer 9 bin TL ortaya çıkarsa oy birliği ile olur. Muhtemelen TİSK'in daha düşük bir teklifi vardı. Ben arada bir rakamla anlaşılacağını eğer Türk-İş Başkanı masaya oturmazsa oy çokluğu ile karar alınacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"BENİM TAHMİNİM 8 BİN 750 TL"

Bayram sözlerine şöyle devam etti: "Ücretlilerin asgari ücret kadar kısmını vergiden istisna ettik. Şu anda yüzde 15 vergi dilimine tabi 32 bin TL vergi oranı var. Yeniden değerleme oranı yüzde 122 ile artırılmazsa asgari ücretli 6 ayda vergi dilimine giriyor. Türk-İş'in yıllardır verdiği mücadele var. Ücretlilerin daha az vergilendirilmesi gerekiyor. Hem sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, gelir vergisinde düzenleme yapılırsa tekrar masaya gelecektir. Bana göre 9 bin TL rakamı yüksektir. Benim tahminim 8 bin 750 TL rakamıdır."