Yılbaşında yapılan yüzde 50'lik asgari ücret zammı hayat pahalılığı sebebiyle eriyip gitti. Vatandaşların geçim sıkıntısı yaşaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılması için talimat verdi. Peki, ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLDU? 1 Temmuz 2022 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (SON DAKİKA) Asgari ücret güncel fiyatları...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret net 5500 TL oldu.

Milyonların merakla müjdeyi vermek için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL olduğunu çıkarıldığını söyledi.

Asgari ücret 5500 TL oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET ZAMMINI AÇIKLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan nihai kararın çıkmasının ardından milyonların beklediği kararı açıklamak için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği ekonomik programı uygulamaktadır.

Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız nedeniyle ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Bu anlayış ile dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken, vatandaşlarımızın çözümleri için çalışıyoruz. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programda öncelikli olarak insanlarımızın işlerini, aşlarını korumak olmuştur.

Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl önceliğimizi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik.

Terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi küresel fırtınadan en az kayıpla çıkarmanın gayretindeyiz. Salgın döneminde kendimizi dünyadan pozitif ayrıştırdık.

Vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı asla görmezden gelmedik. Pek çok tedbiri devreye aldık ve almaya devam ediyoruz.