Yeni asgari ücret kaç dolar? Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret 500 dolar mı? Asgari ücret kaç TL oldu?

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun 3. toplantısındaydı. Toplantı bitti ve yeni asgari ücret açıklandı. Peki, Asgari ücret kaç dolar? Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret 500 dolar mı? Asgari ücret kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Milyonlarca asgari ücretli şu anda asgari ücretin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, Asgari ücret kaç dolar? Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret 500 dolar mı? Asgari ücret kaç TL oldu?İşte cevaplar…

ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR OLDU? ASGARİ ÜCRET 500 DOLAR MI?

Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zam sonrası gözler asgari ücretin 500 dolar olacağı iddialarına çevrildi. Dolar 20 Haziran 2023 tarihi itibariyle 23,63 TL. Bu da asgari ücret 11 bin 402 TL'yi 482 dolar yapıyor.

ASGARİ ÜCRET KAÇ EURO OLDU?

Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zam sonrası gözler asgari ücretin 500 dolar olacağı iddialarına çevrildi. Dolar 20 Haziran 2023 tarihi itibariyle 25,83 TL. Bu da asgari ücret 11 bin 402 TL'yi 441 dolar yapıyor.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu zammı belirlemek için bugün üçüncü kez bir araya geldi. 13 Haziran'da ilk toplantısını yapan komisyon dün ikinci kez toplanmıştı. 2 toplantıda karar çıkmazken milyonlar heyecanla bekliyordu. Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı buna göre 2023 asgari ücret net 11 bin 402 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI SON DAKİKA 2023!

3. toplantı sonrasında Bakan Işıkhan açıklamalarda bulundu. Işıkhan, " Türk-İş ve TİSK başkanlarına görüşmelerdeki uzlaşmacı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. TİSK Başkanı çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza attı. Asgari ücrete vergi muafiyeti, beyaz bayrak uygulaması, istihdam teşvikleri bunlardan birkaçıdır. Türk-İş başkanına gösterdiği samimi yaklaşım ve yapıcı tutum için şükranlarımı arz ederim.Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri ilgilendirecek netice Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşları enflasyona ezdirmeme kararlılığı açısından önem arz etmektedir.

Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Komisyon çalışmaları işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlandı. 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 14 net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yüzde 34 artış yapıldı. 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 500 TL olarak uygulanmaya devam edecek." dedi.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 TL

3. toplantı sonrası karara bağlanan asgari ücret net 11 bin 402 TL oldu. Mevcut asgari ücrete yüzde 34'lük artış yapılırken brüt asgari ücret ise 13 bin 14 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI 2023

İlk ve ikinci toplarından sonuç çıkmaması üzerine 3. toplantı yapıldı. Yapılan toplantı sonrası karara bağlanan asgari ücret net 11 bin 402 TL oldu. Mevcut asgari ücrete yüzde 34'lük artış yapılırken brüt asgari ücret ise 13 bin 14 TL olarak belirlendi.