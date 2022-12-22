Milyonlarda kişi tarafından beklenen asgari ücretin 22 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklaması ile birlikte vatandaşlar tarafından Asgari ücret işsizlik maaşını etkiler mi? Asgari ücret işsizlik maaşına etki ediyor mu? Soruları merak edilmeye başlandı. Peki, Asgari ücret işsizlik maaşını etkiler mi? Asgari ücret işsizlik maaşına etki ediyor mu? 2023 yeni asgari ücret sonrası işsizlik maaşı kaç TL oldu?

Gerçekleştirilecek olan asgari ücret zammının duyurulması ile birlikte vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde Asgari ücret işsizlik maaşını etkiler mi? Asgari ücret işsizlik maaşına etki ediyor mu? Soruları araştırılıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Asgari ücret işsizlik maaşını etkiler mi? Sorusunu yanıtladık. Peki, Asgari ücret işsizlik maaşını etkiler mi? Asgari ücret işsizlik maaşına etki ediyor mu? 2023 yeni asgari ücret sonrası işsizlik maaşı kaç TL oldu?

ASGARİ ÜCRET İŞSİZLİK MAAŞINI ETKİLER Mİ?

İşsizlik maaşı, ödenen tutara göre değişiklik gösterdiği için asgari ücretin zamlanması halinde değişiklik göstermektedir.

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET SONRASI İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLDU?

2023 yılı için Asgari ücret artışı, yüzde 54,5 ile net 8 bin 500 lira oldu. Bu nedenle yeni asgari ücrete temmuz ayına göre zam oranı yüzde 54,54 olarak açıklandı. İşsizlik maaşı da ödenen tutara göre değişiklik gösterdi. En düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 liradan 3 bin 981 lira olarak ödenecek. En yüksek brüt ise 5 bin 137 liradan, 7 bin 963 liraya yükseldi.