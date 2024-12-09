Asgari ücret tespit komisyonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret miktarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Görüşmelerin ilk toplantısında, ekonomik veriler ve çalışanların geçim koşulları masaya yatırılacak. Peki, Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin katılımıyla toplamda 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Komisyonda, işçilerin, işverenlerin ve hükümetin talepleri masaya yatırılarak asgari ücret belirlenecek.

Komisyonda, işçi kesimini temsil edecek olan TÜRK-İŞ heyeti, bu yıl da asgari ücretlilerin sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için çalışmalarını sürdürecek. Heyetin başkanlığını, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar üstlenecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işçi temsilcileri arasında farklı sektörlerden çalışanlar yer alıyor.