Asgari ücret ile kaç kilo kıyma alınır? 8500 TL yeni asgari ücret ile kaç kilo kıyma alınabilir?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu ve asgari ücret net 8500 lira olarak açıklandı. Peki, Asgari ücretle kaç kilo kıyma alınır? 8500 TL yeni asgari ücret ile kaç kilo kıyma alınabilir?

Asgari ücret 8.500 TL net mi, brüt mü? 2023 yeni asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret ile kaç kilo kıyma alınır? Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu ve asgari ücret net 8500 lira olarak açıklandı. Peki, Asgari ücretle kaç kilo kıyma alınır? 8500 TL yeni asgari ücret ile kaç kilo kıyma alınabilir? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET İLE NE KADAR KIYMA ALINIR?

8500 TL'lik yeni asgari ücret ile şu anda 59 kilogram kıyma alınabilmektedir.

8500 LİRAYA HANGİ ÜRÜNDEN NE KADAR ALINABİLİR?

Zamla beraber insanların aklına gelen en önemli sorulardan biri de yeni asgari ücretle birlikte hangi üründen ne kadar alınacağı. İşte 8500 liraya alınacak temel ürünlerden bazıları: