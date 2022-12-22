Asgari ücret ile kaç ekmek alınır? 8500 TL yeni asgari ücret ile kaç ekmek alınabilir?
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Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu ve asgari ücret net 8500 lira olarak açıklandı. Peki, Asgari ücretle kaç ekmek alınır? 8500 TL yeni asgari ücret ile kaç ekmek alınabilir?
Asgari ücret ile kaç ekmek alınır? Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu ve asgari ücret net 8500 lira olarak açıklandı. Peki, Asgari ücretle kaç ekmek alınır? 8500 TL yeni asgari ücret ile kaç ekmek alınabilir? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET İLE KAÇ EKMEK ALINIR?
8500 TL'lik yeni asgari ücret ile şu anda 1700 ekmek alınabilmektedir.
8500 LİRAYA HANGİ ÜRÜNDEN NE KADAR ALINABİLİR?
Zamla beraber insanların aklına gelen en önemli sorulardan biri de yeni asgari ücretle birlikte hangi üründen ne kadar alınacağı. İşte 8500 liraya alınacak temel ürünlerden bazıları:
- 125 kilo tavuk kanat
- 59 kilo kıyma
- 50 tane 32'li tuvalet kağıdı
- 1700 adet ekmek
- 576 adet 1 litrelik süt
- 772 adet 1 kiloluk un
- 472 adet 1 kilo pirinç
- 4047 adet yumurta
- 226 adet 1 litrelik ay çiçek yağı
- 1062 adet 5 litrelik su
- 170 adet 340 gramlık sucuk
- 337 adet 1 kiloluk kırmızı mercimek
- 285 adet 1 kiloluk nohut
- 107 adet 1 kiloluk beyaz peynir
- 246 adet 1 kiloluk salça