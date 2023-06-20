Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği haber çok soruluyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belirlenirken asgari ücret ikramiyesi ise merak ediliyor. Peki, Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika! Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

Emeklilerin hesaplarına geçmesi beklenen bayram ikramiyelerinin tarihi belli oldu. Gözler ise asgari ücret ikramiyesine çevrildi. Peki, Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET İKRAMİYESİ ONAYLANDI MI SON DAKİKA!

İlk toplantının 13 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından 2. toplantının ise 20 Haziran tarihinde yapılması bekleniyor. Burada net rakamların masaya konulması ve bir uzlaşma çıkma ihtimali en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor. Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yani süreç 10-12 günlük bir zaman diliminde kısa sürede tamamlanacak. Normalde Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmaları bir aya yakın sürüyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Asgari ücretliye bayram ikramiyesi ödenmiyor.