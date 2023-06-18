Asgari ücret tespit komisyonun 2.toplantısı ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından asgari ücret ikinci toplantısı araştırılmaktadır. Peki, Asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün, saat kaçta toplanacak? Asgari ücret 2. toplantı ne zaman toplanacak? İşte detaylar...

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısının tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Asgari ücret ikinci toplantısının saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Peki, Asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün, saat kaçta toplanacak? Asgari ücret 2. toplantı ne zaman toplanacak? Detaylar haberimizde...

İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK

İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor. Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek. İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret tespit komisyonu yarın saat 10.00'da taraflar ikinci kez bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak toplantıya Bakan Vedat Işıkhan'ın yanı sıra işçi ve işveren tarafının temsilcileri de katılacak.