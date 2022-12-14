Asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl geçerli olacak ücretin belirlenmesi için ikinci kez toplanacak. Peki, Asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman? 2023 yılı Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Aralık ayı ile beraber yüksek enflasyon karşısında giderek eriyen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı gündem olmaya başladı. Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Asgari ücret 2022 için net 4,253 TL olarak belirlenmiş yılın ortasında ise tekrar artış yapılarak 5,550 TL'ye yükseltilmişti. Peki, 2023 yılı Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne kadar? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANISI NE ZAMAN?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret ile ilgili açıklamasında "Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14.00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14.00'da yapılacak." ifadelerini kullandı.Asgari ücret zammı için komisyon, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Çarşamba günü yapılacak toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin çalışmaları komisyonla paylaşması ön görülüyor. Üçüncü toplantının ise 21 Aralık tarihinde gerçekleşmesi ve ardından asgari ücrette yeni rakamın açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BERİLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılan 2 toplantının ardından bir kez daha oybirliği ile karar aldı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.