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ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak?

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Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme gelirken asgari ücret zammı ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak ve kaç TL olacağı gündeme geliyor. Asgari ücret toplantısı saat kaçta olacağı ve yeni asgari ücret ne kadar olacağı 2024 sorgulanıyor. Peki, Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacağı araştırılırken asgari ücret ikinci toplantı ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirecek.Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milyonların gözü yeni yılda uygulanacak asgari ücrete çevrilirken, ikinci toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da gerçekleştirecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK, KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücret pazarlığının minimum yüzde 38 zam üzerinden yani 15 bin 734 TL seviyesinden başlaması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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