Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret ara zammı ne zaman belli olacak? soruları araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret ara zammı ne zaman belli olacak? merak ediliyor. Peki, Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2023 Asgari ücret ara zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret ara zammı ne zaman belli olacak? merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında yapılacak asgari ücret ve emekli zamlarıyla ilgili milyonları heyecanlandıran ifadeler kullandı. Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret ara zammı ne zaman belli olacak? gündeme geliyor. Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret ara zammı ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

8 saat süren Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında yapılacak asgari ücret ve emekli zamlarıyla ilgili milyonları heyecanlandıran ifadeler kullandı. Erdoğan, "Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

Buğday ve arpa alım fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Bundan sonra da çiftçimizi, köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkârıyız. Aramızdaki fark bu. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkların ödemesini erkene alıyor, 1.4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz.

2023 ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum. Bugün de her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bakan arkadaşlarımızdan önümüzdeki döneminden kısa, uzun, orta vadeli planlarını dinleme fırsatı buldum. Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu hamdolsun kısa sürede oluşturduk. Merkez Bankası'ndan BDDK'ya kadar alanında temayüz etmiş isimleri görevlendirdik. Kadınlar yeni dönemimizde de bürokrasi, siyaset, iş dünyasına kadar öncü rol oynamaya devam edecektir. Türkiye yüzyılı ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir."