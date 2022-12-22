Asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor ve gündeme gelen zamla birlikte, asgari ücret ara zammının oranı da merak ediliyor. Peki, Asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret zammı sonrası yeni ve zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır?

Asgari ücret zammının belirlenmesinde son toplantının yapılacağı bugün zam oranı hesaplama ekranı da gündeme geliyor. Belirtilen yüzdeliğe göre vatandaşlar yeni maaş hesaplaması yapacak. Bu noktada ise "Maaş zammı hesaplama nasıl yapılır?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret zammı sonrası yeni ve zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzde hesaplama belirlemiş sabit bir miktarın bir kısmının ortaya çıkarılması işlemidir. Bu işlemin yapılabilmesi için birtakım formüller kullanılır. Örnek vermek gerekir ise A sayısının %10'u alınacak ise A sayısının ilk olarak 10 ile çarpılması sonra da 100 sayısına bölünmesi işlemi yapılır.

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bir sayının yüzdesini bulmak için yukarıdaki ekrana ham sayı ve yüzdelik oranı girmek yeterli olacaktır. Maaş yüzde hesaplama, gelir ya da gider artış oranı, zam ve indirim oranı hesaplama, puan hesabı ve benzeri konularda sıkça kullanılan yüzde hesaplama formülü, yukarıdaki ekran üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

YÜZDE HESAPLAMA FORMÜLÜ NASIL KULLANILIR?

Telefonda ya da hesap makinesinde yüzde hesaplama araçları bulunmaktadır ancak işlemi sizin gerçekleştirmeniz gerekir.

MAAŞ YÜZDE HESAPLAMA

Yüzde hesaplama formülü A sayısının yüzde B'sini hesaplamak için (AxB)/100 şeklinde çalışır. Örneğin 200'ün yüzde 20'sini hesaplamak için bu formüle göre 200x20/100 hesabını yapmanız gerekir. Daha hızlı sonuç elde etmek için yukarıdaki "İşlem" kısmında "A sayısının %B sayısı kaçtır?" seçeneğini seçip, "A Sayısı" kısmına 200, "B Sayısı" kısmına 20 yazmanız yeterli olacaktır. "Hesapla" butonuna bastığınızda yüzde artış hesaplama işleminiz tamamlanmış olacaktır. Maaş yüzde hesaplama işlemi için de aynı adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Çıkan sonuç maaşınızda yaşanacak artışı gösterir.

YÜZDE İNDİRİM HESAPLAMA

Yüzde hesaplama aracı; faiz, artış veya indirim hesaplama amacıyla da kullanılabilir. Örneğin fiyatı 1000 TL olan bir üründe %25 indirim olacaksa yukarıdaki A sayısına 1000, B sayısına 25 yazarak uygulanacak indirim oranını öğrenebilirsiniz. Böylece söz konusu ürünün fiyatında, yüzde hesaplama aracında çıkan sonuç kadar indirim olacaktır.

BİR SAYININ YÜZDESİ VE MİKTAR OLARAK KARŞILIĞI

Bir sayının yüzdesi, o sayının yüzdelik olarak belli bir miktara bölünmesi anlamına gelir. Yani yüzdesini alacağımız sayıyı X, yüzdesini Y kabul edersek; bir bütün olan X'in Y kadar parçalanmasıyla elde edilen sayı X'in yüzde Y'si olarak karşımıza çıkar.

Örnek verecek olursak;

%0: Hiçliktir. Bir sayının yüzde 0'ı sonuç vermez.

%10: 10'da 1 demektir. Bir sayının yüzde 10'u o sayının 10'da birini ifade eder.

%20: Bir sayının beşte bir demektir. Bir sayının %20'si o sayının beşte birine karşılık gelir.

%25: Sayının tamamı bir bütün olarak ele alınırsa bir sayının %25'i o sayının çeyreğine eşittir.

%50: Sayının yarısına karşılık gelir. Bir sayının yüzde elli artması demek sayının yarıya bölünmesiyle elde edilen miktarın baştaki sayıya eklenmesi demektir.

%100: Sayının tamamı demektir. Bir sayıdaki %100'lük artış, mevcut sayının kendisi kadar artması yani iki katına çıkması demektir.