Asgari ücrete ek zam çalışmaları için iki kez toplanan komisyonun son kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Erdoğan bugün saat 16.30'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde milyonların merakla beklediği zammı duyuracak. Peki, Asgari ücret hangi kanalda açıklanacak? 1 Temmuz Asgari ücret açıklaması nereden, hangi kanaldan yapılacak?

ASGARİ ÜCRET HANGİ KANALDA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret konuşması birçok haber kanalından canlı olarak yayınlanacak. NTV, CNN Türk, Habertürk vb. gibi kanallardan canlı yayın izleyebilirsiniz.

Milyonların merakla beklediği müjdeyi vermek için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını söyledi.

Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL oldu

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İspanya dönüşü yeni asgari ücret tutarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Merakla beklenen asgari ücret zammı içinse saat belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 16.30'da belirlenen zam oranını açıklayacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öte yandan dün gece Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.