7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için ikinci toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda zam oranı belirlenmedi. Peki Asgari ücret hangi gün belli olacak? Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olur?

Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olur? 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 10.00'da bir araya geldi. Peki Asgari ücret hangi gün belli olacak? Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olur? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milyonlarca insan temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenmişken, rakamı belirleyecek komisyon ise bu sabah 2. kez toplandı. Öğleden sonra ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK ve Türk-İş başkanlarını kabul etti. Görüşmenin ardından konuşan Işıkhan, "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

BU HAFTA 3. TOPLANTI YAPILACAK

Toplantının ardından ilk açıklama Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar'dan geldi. Ağar, "Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum." dedi.

"AÇIKLANACAĞI GÜN BELİRLENMEDİ"

Saat 14.00'te ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi. Toplantının ardından gözlerin çevrildiği Bakan Işıkhan, "Asgari ü