ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Yeni yılda yüzde 25, 30, 35, 40, 45, 50 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?

Yeni yıl yaklaştıkça asgari ücret zam oranları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. 2024 yılına girerken asgari ücrete zam yapılması kaçınılmaz görünüyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? Açıklanan yüzde 25, 30, 35, 40, 45 ve 50 zam oranları üzerinden hesaplamalar yapılmaya başlandı. Çalışanların gelirlerini doğrudan etkileyen asgari ücret, her yıl olduğu gibi 2025 için de yeniden belirlenecek. Vatandaşlar özellikle asgari ücretin yüzde 50 zamlanması durumunda ne kadar artış olacağını öğrenmek istiyor. Peki, Yeni yılda yüzde 25, 30, 35, 40, 45, 50 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? Detaylar haberimizde...

YENİ YILDA YÜZDE 25, 30, 35, 40, 45, 50 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Yüzde 25: 21 bin 252 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 45: 24 bin 653 lira.

Yüzde 50: 25 bin 503 lira.

İLK TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?

Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti.

İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.