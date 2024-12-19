ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret zammı bugün belli olur mu? 2025 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önderliğinde gerçekleştirilen toplantılar, 2025 yılı için belirlenecek asgari ücretin son kararına odaklanmış durumda. Asgari ücret zam oranı ile ilgili son açıklamalar, herkesin gözü kulağı bu toplantılarda olmasına neden oluyor. Asgari ücret zammı, enflasyon oranları ve ekonomik koşullara bağlı olarak yeniden hesaplanıyor. 2025 asgari ücret miktarının kaç TL olacağı ve bunun ne zaman açıklanacağı konuları, gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Asgari ücret zammı bugün belli olur mu? 2025 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BUGÜN BELLİ OLUR MU?

İlk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını ise 16 Aralık tarihinde gerçekleştirmişti. İşçi ve işveren taraflarının görüşlerini ilettiği ilk iki toplantıda rakam telaffuz edilmedi. Komisyon üçüncü kez bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bu formülden yola çıkıldığından yüzde 32,5'lik zam ortaya çıkıyor. Yüzde 32,5'lik zamma göre asgari ücretin 22 bin 527 liraya çıkacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masada belirlenen orana bir dokunuş yapması bekleniyor. Erdoğan'ın zammı yüzde 35-40 arasına çekebileceği konuşuluyor. Yüzde 35 zam yapılması durumunda asgari ücret 22 bin 952 lira, yüzde 40 zam yapılması durumunda ise 23 bin 802 lira olacak.

İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları:

Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 36: 23 bin 122 lira

Yüzde 37: 23 bin 292 lira

Yüzde 38: 23 bin 462 lira

Yüzde 39: 23 bin 632 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 41: 23 bin 973 lira

Yüzde 42: 24 bin 143 lira

Yüzde 43: 23 bin 313 lira

Yüzde 44: 24 bin 483 lira

Yüzde 45: 24 bin 653 lira

Yüzde 46: 24 bin 823 lira

Yüzde 47: 24 bin 993 lira

Yüzde 48: 25 bin 163 lira

Yüzde 49: 25 bin 333 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira