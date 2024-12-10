ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi?

2025 yılı için asgari ücret zammı görüşmeleri, tüm çalışanlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. "Asgari ücret toplantısı bitti mi?" ve "2025 Ocak asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?" gibi sorular, asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi tarafından sıkça soruluyor. Peki, Asgari ücret toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Asgari ücretin belirlenmesine yönelik görüşmelerin, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. İlk toplantı bugün yapılacak ve bu görüşmelerin ardından sürecin nasıl şekilleneceği netleşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısına dakikalar kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam için net bir mesaj geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak" dedi.