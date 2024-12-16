Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor
Milyonların beklediği asgari ücrette kritik gün
Asgari ücrette gözler saat 14.00'te
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2025 Ocak Asgari ücret ne kadar olur?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Çalışanların ve işverenlerin gözünü çevirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak yeni rakamı belirlemek üzere toplanmaya hazırlanıyor. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret görüşmeleri kapsamında 2025 yılı için maaş zammı belirleme süreci, Aralık ayının ikinci haftasında hız kazanacak. Her yıl olduğu gibi, asgari ücret belirleme süreci işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyonda karara bağlanacak. Çalışanlar, "2025 Ocak asgari ücret ne kadar olur?" sorusunun cevabını büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2025 Ocak Asgari ücret ne kadar olur? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı itibarıyla çalışmalarına resmen başladı. Komisyon, işçi ve işveren temsilcilerinin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden oluşuyor. Görüşmelerde hem çalışanların beklentileri hem de işverenlerin maliyet kaygıları dikkate alınıyor. 2025 yılı için asgari ücretin, Ocak ayından önce açıklanması bekleniyor. Geçmiş yıllara bakıldığında, komisyonun genellikle Aralık ayının son haftasında kararını kamuoyuyla paylaştığı görülüyor. Bu yıl da benzer bir süreç izlenebilir ve çalışanlar yıl bitmeden yeni maaşlarını öğrenebilir.

ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2025 Ocak Asgari ücret ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

2025 yılı asgari ücret artışında enflasyon oranı belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı enflasyon verileri, maaş zammı oranını etkileyen kritik bir faktör olacak. Ayrıca, geçmiş yıllarda olduğu gibi sosyal refah payı da görüşmelere dahil edilebilir. 2025 yılı için belirlenecek yeni asgari ücret, çalışanların yaşam koşullarını doğrudan etkileyecek. Enflasyon, yaşam maliyetleri ve sosyal refah payı gibi faktörler göz önüne alındığında, maaş zammının hem çalışanları hem de işverenleri memnun edecek bir düzeyde olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2025 Ocak Asgari ücret ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2025 Ocak Asgari ücret ne kadar olur?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Erdoğan'a teşekkür etti, rahatsız olan CHP'lilere bakın ne yanıt verdi
img

İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
img

Arabasına verdiği emirle arkadaşına ecel terleri döktürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı
Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı
Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
Ettiği küfürleri görmeniz lazım
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Fırtına somon kafesini parçalayınca vatandaşlar dereye akın etti
Fırtına sonrası haberi duyan dereye koştu

Son Dakika Haberleri

Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Salvo kaç yaşında ve nereli? Sansar Salvo tutuklandı mı, neden tutuklandı? Rapçi Salvo'nun suçu ne? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? 1 Ocak'ta marketler açık mı? 31 aralık yarım gün mü? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Nazar belirtileri nelerdir? Nazar nasıl anlaşılır? Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları ne zaman, saat kaçta?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.