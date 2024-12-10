ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? 2025 Ocak asgari ücret ne zaman belli olur?

Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılı için ilk toplantısını gerçekleştireceği tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Asgari ücret görüşmelerinin başlangıcı olarak belirlenen bu toplantı, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek. Peki, asgari ücret ne zaman belli olur ve görüşmeler ne kadar sürecek? Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olur? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücretin belirlenmesine yönelik görüşmelerin, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. İlk toplantı 10 Aralık'ta yapılacak ve bu görüşmelerin ardından sürecin nasıl şekilleneceği netleşecek. Çalışanlar, işverenler ve hükümet temsilcilerinin ortak bir uzlaşmaya varması halinde yeni asgari ücret yıl bitmeden açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısı sonrası asgari ücretle ilgili konuştu. İlk toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret belirleme süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülüyor. Komisyon, 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşuyor. Toplam 15 kişiden oluşan bu heyet, tüm tarafların çıkarlarını gözeterek karar almayı amaçlıyor.