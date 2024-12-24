ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı, 2025 yılı için belirlenecek yeni asgari ücretin açıklanacağı kritik bir tarih olarak dikkat çekiyor. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor ve her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm tarafların görüşleri alınarak karar süreci yürütülüyor. Peki, 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Görüşmelerde sona yaklaşıldığı ve 4. toplantının ardından yeni rakamın duyurulacağı belirtiliyor. Peki, Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücretin bu hafta içi açıklanacağını söyleyen Bakan Işıkhan, "Perşembe veya Cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" ifadelerini kullandı.

2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı için belirlenecek asgari ücretin, 4. toplantı sonrası Aralık ayı bitmeden açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi, karar Cumhurbaşkanı tarafından duyurulabilir. Şu an için resmi tarih net olmasa da, tüm gözler bu açıklamada olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Zam oranının yüzde 40 olması durumunda net asgari ücret 23 bin 802 liraya, Erdoğan'ın hamlesiyle yüzde 45'ler seviyesine çıkarılması durumunda ise 24 bin 653 liraya yükselecek.