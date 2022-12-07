Asgari ücret Erdoğan açıklaması! Asgari ücret 2023 ne zaman açıklanacak? 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

2022 Yılının aralık ayına girmemiz ile birlikte birçok kişi Asgari ücret 2023 ne zaman açıklanacak? Sorusunu araştırıyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklamalarda merak ediliyor. Peki, Asgari ücret 2023 ne zaman açıklanacak? 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret Erdoğan açıklaması!

Yıl sonunun gelmesi ile milyonlarca çalışan Asgari ücret 2023 ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını arıyor. Her yıl Aralık ayında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sendikalarla bir arada yapılan toplantıların sonucunda asgari ücrete yapılacak zammı netleştiriyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Asgari ücret 2023 ne zaman açıklanacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Asgari ücret 2023 ne zaman açıklanacak? 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret Erdoğan açıklaması!

ASGARİ ÜCRET 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Konuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken, bugün Ankara'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Zam konusunda her türlü fedakarlığın yapılacağını belirten Erdoğan, "Asgari ücret gibi konularda işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz." ifadelerini kullandı.