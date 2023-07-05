Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunda tartışmalar devam ediyor. Enflasyonun açıklanması ardından piyasalarda hareketlilik başladı. İşçilerin merakla beklediği zam haberi geçtiğimiz hafta gelmişti, bugün de enflasyon açıklandı. TÜİK verilerine göre yüzde 38.21 olan enflasyon ENAG'a göre yüzde 108.56 olarak belirlendi. Asgari ücretli ise merak ediyor Asgari ücret düştü mü? 2023 temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak?

İşçilerin merakla beklediği zam haberi geçtiğimiz hafta gelmişti, bugün de enflasyon açıklandı. TÜİK verilerine göre yüzde 38.21 olan enflasyon ENAG'a göre yüzde 108.56 olarak belirlendi. Asgari ücretli ise merak ediyor Asgari ücret düştü mü? 2023 temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman ödenecek? Asgari ücret kaç dolar, euro? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET DÜŞTÜ MÜ?

Yılbaşında 8500 TL olan asgari ücret yapılan ara zamla beraber 11 bin 402 TL'ye yükseltilmiştir. Bugün yapılan enflasyon açıklaması sonrası asgari ücrette zam gözlemlenmezken miktar da düşmedi. Ancak 20 Haziran 2023 tarihinde asgari ücret açıklandığında 11 bin 402 TL 482 dolara denk geliyordu. 5 Temmuz 2023 tarihinde asgari ücret 436 dolara denk geliyor. Asgari ücret açıklandığında 11 bin 402 TL 441 euro'ya denk geliyordu şu anda 324 Euro denk geliyor. Yani TL bazında değil döviz bazında asgari ücret düştü yorumu yapılabilir.