Asgari ücret konusu ülkenin gündeminde yer alırken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile vatandaşlar daha da heyecanlandı. Üç kez bir araya gelen komisyon, uzlaşma sağlayamayınca devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama beklenirken arama motorlarında Asgari ücret canlı yayını başladı mı? Asgari ücret açıklaması nerede yayınlanıyor? Asgari ücret canlı yayını nerede? soruları aratıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen asgari ücret sorusuna verdiği cevap ise vatandaşı heyecanlandırdı. Arama motorlarında Asgari ücret canlı yayını başladı mı? Asgari ücret açıklaması nerede yayınlanıyor? Asgari ücret canlı yayını nerede? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.

ASGARİ ÜCRET CANLI YAYINI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammını 22 Aralık günü saat 12.00 ile 14.00 saatleri arasında açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret canlı yayınına haberimizin aşağısında yer alan kısımdan ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede asgari ücretle ilgili teklifler değerlendirmeye alındı. Son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün tüm Türkiye ile paylaşılacak. Dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.