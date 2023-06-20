Asgari ücret CANLI YAYIN İZLE! Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret yüzde kaç arttı 2023? sorularına yanıt aranıyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç tamamlandı. Asgari ücret CANLI YAYIN İZLE! Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret yüzde kaç arttı 2023? merak ediliyor. Peki, Asgari ücret CANLI YAYIN İZLE! Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret yüzde kaç arttı 2023?

Asgari ücret CANLI YAYIN İZLE! Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret yüzde kaç arttı 2023? gündeme geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Asgari ücret CANLI YAYIN İZLE! Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret yüzde kaç arttı 2023? merak ediliyor. Asgari ücret CANLI YAYIN İZLE! Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret yüzde kaç arttı 2023? Detaylar haberimizdedir…

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 34 zamla 11.402 lira olduğunu açıkladı.

ASGARİ ÜCRET CANLI YAYIN İZLE!

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan Işıkhan, "Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır. Asgari Ücret brüt 13.414 lira, net asgari ücret tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

"GEÇEN YILIN 2. YARISINA GÖRE YÜZDE 107 ARTIŞ VAR"

Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 artırmış bulunuyoruz. 2001 yılına göre 61 kat arttı. Reel olarak yüzde 312 artış sağlandı. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz. 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır."

Bakan Işıkhan'ın ardından konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergin Atalay ise, "13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik bakan bey rakamı açıkladı. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 34 bir zam var. Dün gece de sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor." ifadelerini kullandı.